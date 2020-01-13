Один из лучших боксеров мира Кроуфорд назвал желаемых соперников

Новости спорта:Американец заявил, что готов драться с Дэнни Гарсией – но нет интереса к Тейлору.

Обладатель титула WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (36-0-0, 27 KO) заявил, что не прочь выйти в ринг с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсией (35-2, 21 КО). По словам Кроуфорда, если WBO сделает Гарсию обязательным претендентом, то он без проблем подерется с ним. Цитирует американца boxingnews24.

«Все зависит от Дэнни. Я уже говорил, что готов драться с любым соперником в полусреднем весе. Он же там то ли третий, то ли первый в рейтинге WBO. Сделайте Гарсию обязательным претендентом, и мы можем устроить бой. Я уже дрался с ним дважды. У нас счет 1:1. Это делает поединок интересным».

В то же время один из лидеров pound-for-pound сообщил, что на данный момент не собирается драться с чемпионом мира по версиям IBF и WBA Super в первом полусреднем весе Джошем Тейлором (16-0, 12 KO).

«Сейчас он выступает в 140 фунтах, так что этот бой пока не представляет для меня интереса. Но в будущем, если он поднимется вверх, данный поединок может меня заинтересовать».

Напомним, раннее Кроуфорд заявил, что сможет покорить полусредний дивизион.