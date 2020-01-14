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Уайлдер: Я обещаю, что финиширую Фьюри

Уайлдер: Я обещаю, что финиширую Фьюри
08:47 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Деонтей Уайлдер прокомментировал предстоящий реванш с Тайсоном Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер в очередной раз пообещал завершить противостояния с Тайсоном Фьюри в их предстоящем реванше. Поскольку прошлый бой завершился вничью, нынешний Уайлдер намерен оставить за собой.

"Я обещаю, что финиширую Фьюри. Я начал тренировочный лагерь в хорошей форме. Я всегда держу себя в форме, но когда такой небольшой промежуток между боями… В общем, у Фьюри будут большие проблемы. Ни у кого нет рецепта, как меня победить. Пусть Фьюри продожает думать, что у меня есть только правая рука. Когда он выйдет в ринг, он поймет, что я другой.

Неважно, в какой стойке будет боксировать. Он не станет применять со мной стойку левши. Но если он все таки пойдет на это, то я буду готов. Какой стиль выберет Фьюри - абсолютно неважно, кто будет в его углу и что они придумают - это все неважно. Приходите 22 февраля, я избавлю Фьюри от страданий", - цитирует Уайлдера boxingnews24.com.

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Напомним, что Уайлдер и Фьюри провели битву взглядов перед своим реваншем.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Бокс новости.
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