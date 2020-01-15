Хирн сделал сумасшедшее предложение Руису

Новости спорта:У Диллиана Уайта весной намечается крупный поединок.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт весной может провести крупный поединок против экс-чемпиона мира Энди Руиса или экс-претендента на чемпионский титул Александра Поветкина.

"Источники сообщили, что Эдди Хирн предложил Энди Руису семизначную сумму за бой с Диллианом Уайтом 28 марта или в начале апреле. Поединок должен состояться в Великобритании, его покажет DAZN.

Руис потерял чемпионские титулы в супертяжелом весе в бою против Энтони Джошуа в декабре. Уайт тогда победил Мариуша Ваха в андеркарте", - написал журналист The Athletic Майк Коппинджер.

"Также источники сообщили, что Диллиан Уайт продолжает переговоры с Александром Поветкиным по поводу поединка в указанный период в Великобритании. В любом случае похоже на то, что весной у Уайта будет крупный бой", - добавил инсайдер.