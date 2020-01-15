Скачать
Среда, 15.01.2020
"Заиграет?": Лунин сменил клуб в Испании
"Заиграет?": Лунин сменил клуб в Испании
Обожаемая курица: что входит в рацион Криштиану Роналду
Обожаемая курица: что входит в рацион Криштиану Роналду
Матчи Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
Матчи Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны

Российский друг Усика и Ломаченко попался на допинге

Смотрите фото (3)
Российский друг Усика и Ломаченко попался на допинге
13:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Александр Беспутин сдал положительную допинг-пробу после своего поединка.

Непобедимый российский боксер Александр Беспутин (14-0, 9 КО) сдал положительную допинг-пробу после своего поединка за вакантный титул "регулярного" чемпиона WBA в полусреднем весе против Раджаба Бутаева, который состоялся в Монако 30 ноября прошлого года.

В допинг пробе российского боксера было обнаружено запрещенное вещество лигандрол (LGD-4033).

Вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти ограничился кратким комментарием.

"Мы знаем об этом и обсуждаем все детали с его командой. Больше ничего не могу сказать", - сказал Моретти в интервью ESPN о положительной допинг-пробе Беспутина, который выступает под эгидой промоутерской компании Боба Арума. А еще Беспутин - друг украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, которые часто бывали у него на боях.

Лигандрол является селективным модулятором андрогенных рецепторов и помогает увеличить мышечную массу. Препарат по своим действиям схож с анаболическими стероидами, однако имеет меньше побочных эффектов.

Напомним, с британца Диллиана Уайта в конце года были сняты все обвинения в употреблении допинга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Беспутин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дикий архив: Руис показал, как выглядел в детстве (Фото)
02 Президент Барселоны рассказал, почему уволил Вальверде
03 Барселона провела первую тренировку под руководством Сетьена (Видео)
04 Российский боксер: Не понимаю, как можно плохо относиться к Усику
05 Тайсон Фьюри дал прогноз на бой Макгрегор - Серроне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь