Российский друг Усика и Ломаченко попался на допинге

Новости спорта:Александр Беспутин сдал положительную допинг-пробу после своего поединка.

Непобедимый российский боксер Александр Беспутин (14-0, 9 КО) сдал положительную допинг-пробу после своего поединка за вакантный титул "регулярного" чемпиона WBA в полусреднем весе против Раджаба Бутаева, который состоялся в Монако 30 ноября прошлого года.

В допинг пробе российского боксера было обнаружено запрещенное вещество лигандрол (LGD-4033).

Вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти ограничился кратким комментарием.

"Мы знаем об этом и обсуждаем все детали с его командой. Больше ничего не могу сказать", - сказал Моретти в интервью ESPN о положительной допинг-пробе Беспутина, который выступает под эгидой промоутерской компании Боба Арума. А еще Беспутин - друг украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, которые часто бывали у него на боях.

Лигандрол является селективным модулятором андрогенных рецепторов и помогает увеличить мышечную массу. Препарат по своим действиям схож с анаболическими стероидами, однако имеет меньше побочных эффектов.

Напомним, с британца Диллиана Уайта в конце года были сняты все обвинения в употреблении допинга.