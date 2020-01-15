В команде Беспутина отреагировали на допинг-скандал

Новости спорта:Запрещённые вещества могли попасть в организм российского боксёра Александра Беспутина вместе с едой. Об этом заявили в команде спортсмена.

28-летний россиянин, который является чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе, провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка.

Беспутин 30 ноября 2019 года завоевал чемпионский пояс, победив соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей.

"Возможно, что-то могло попасть в организм с едой. Сейчас мы запросили все документы по пробам, будем разбираться", — приводит слова члена команды Беспутина ТАСС.

На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призёром Европейских игр, на чемпионате мира дошёл до четвертьфинала. В октябре 2015 года он принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank, а его менеджером стал Эгис Климас.