Скачать
Среда, 15.01.2020
"Летающий нокаут": боец ММА внезапно вырубил соперника (Видео)
"Летающий нокаут": боец ММА внезапно вырубил соперника (Видео)
УЕФА представил сборную года (Фото)
УЕФА представил сборную года (Фото)
Матчи Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
Матчи Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны
Официально: Кике Сетьен - главный тренер Барселоны

В команде Беспутина отреагировали на допинг-скандал

В команде Беспутина отреагировали на допинг-скандал
15:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Запрещённые вещества могли попасть в организм российского боксёра Александра Беспутина вместе с едой. Об этом заявили в команде спортсмена.

28-летний россиянин, который является чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе, провалил допинг-тест, пройденный после титульного поединка.

Беспутин 30 ноября 2019 года завоевал чемпионский пояс, победив соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей.

"Возможно, что-то могло попасть в организм с едой. Сейчас мы запросили все документы по пробам, будем разбираться", — приводит слова члена команды Беспутина ТАСС.

"Я в себе уверен": Беспутин сделал заявление касательно допинг-скандала

На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призёром Европейских игр, на чемпионате мира дошёл до четвертьфинала. В октябре 2015 года он принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank, а его менеджером стал Эгис Климас.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Александр Беспутин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дикий архив: Руис показал, как выглядел в детстве (Фото)
02 Президент Барселоны рассказал, почему уволил Вальверде
03 Барселона провела первую тренировку под руководством Сетьена (Видео)
04 Российский боксер: Не понимаю, как можно плохо относиться к Усику
05 Хирн сделал сумасшедшее предложение Руису
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь