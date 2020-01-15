"Он поступил не по-мужски": Макгрегор вспомнил свою потасовку с Хабибом

Новости спорта:Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор вспомнил стычку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, которая произошла на парковке в Бруклине.

По словам Макгрегора, он тогда посчитал, что уже одержал победу над российским бойцом, атаковав автобус с участниками турнира UFC 223, в число которых входил и Нурмагомедов, и по этой причине спустя рукава отнёсся к подготовке к титульному бою, который состоялся в октябре 2018 года. В том поединке Хабиб победил Конора, применив болевой приём в четвёртом раунде, и защитил чемпионство UFC в лёгком весе.

"Я не был сосредоточен на бое, потому что тогда, на парковке в Бруклине, я не побоялся и вышел, а он поступил не по-мужски и спрятался за юбками.

Он повёл себя не так, как должен был повести себя мужчина. Для меня противостояние на парковке было главным, а бой вторичным. Поэтому я не был полностью сосредоточен на бое. Вышел на него на автомате. Я был разобран, травмирован. Вот и всё", — цитирует Макгрегора TSN.

Следующим соперником Макгрегора станет американец Дональд Серроне. Бой состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе 18 января.