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Официально: Беринчик выйдет в ринг 22 февраля

Официально: Беринчик выйдет в ринг 22 февраля
14:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Украинский интернациональный чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик следующую защиту титула проведет в феврале.

Событие состоится 22 февраля в ТРЦ “Терминал” (Бровары) во время первого в 2020 году вечера бокса компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine". Об этом сообщила пресс-служба компании в Instagram.

“Главным событием боксерского шоу станет защита титула интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе Денисом Беринчиком. В этот вечер в ринг также выйдут: Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Мишико Беселия, Юрий Вишняков, Василий Чеботарь и другие”, - говорится в сообщении.

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Напомним, в октябре 2019 года Денис Беринчик успешно защитил титул интернационального чемпиона в легком весе по версии WBO в бою с мексиканцем Патрисио Лопесом Морено. Поединок длился все 12 раундов и завершился победой украинца - 120:108, 120:108, 120:109. Денис Беринчик остался непобежденным боксером и одержал 12-ю победу.

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Бокс, Денис Беринчик, WBO, Новости бокса, Бокс нвоости.
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