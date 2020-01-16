Российский боксер-чемпион, проваливший допинг-тест, решил вскрыть пробу B

Новости спорта:Российский боксёр Александр Беспутин принял решение вскрывать пробу B после проваленного допинг-теста.

Об этом сообщили в WBA.

28-летний российский боксёр, который является чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе, провалил допинг-тест после титульного поединка. Беспутин 30 ноября 2019 года завоевал чемпионский пояс, победив соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей.

"Боксёр принял решение вскрыть допинг-пробу B", — цитирует представителя WBA ТАСС.

На счету Беспутина 14 побед (в том числе 9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призёром Европейских игр, на чемпионате мира дошёл до четвертьфинала. В октябре 2015 года он принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.