"Покажу, кто здесь босс": Фьюри пригрозил Уайлдеру

Новости спорта:Фьюри пообещал "бить Уайлдера по лицу, пока он не окажется на полу".

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) серьезно настроен нокаутировать непобедимого Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО).

Фьюри считает, что только досрочная победа расставит все точки на "i" после ничейного результата первого боя.

В комментарии порталу fighthype.com британец рассказал о планах и тактике на бой.

"Я - умелый боксер, у меня 20 нокаутов и я рассчитываю удосрочить Уайлдера. Я считаю, что мне нужно нокаутировать этого парня для того, чтобы победить по-настоящему. Я - король ринга, покажу ему, кто здесь босс, буду гонять его по всему рингу пока он не окажется на полу. Вот тогда я прекращу бить его по лицу", - сказал Фьюри.

"Я буду больше идти вперёд, выбрасывать свинги, искать мощный удар, который размажет Уайлдера по канвасу".