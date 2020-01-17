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Ломаченко поздравил Усика с 33-летием (Фото)

Ломаченко поздравил Усика с 33-летием (Фото)
14:41 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Василий Ломаченко пожелал своему другу быть примером для будущего поколения.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) поздравил своего кума и друга, экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а ныне супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) с его 33-м днем рождения.

Поздравление Ломаченко написал на своей странице в Instagram.

"Сегодня исполнилось 33 года нашему Другу Александру Усику. С твоим днем, дорогой! Гни свою линию и будь примером для нашего будущего поколения! Здоровья тебе крепкого, терпения и сил! Пусть все твое задуманное сбудется!".

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Недавно Усик заступился за Ломаченко, который попал под шкквал критики после опубликованного скандального видео с российским спецназом.

Усик вернется на ринг весной и, скорее всего, получит титульный бой.

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Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик.
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