Ломаченко поздравил Усика с 33-летием (Фото)

Новости спорта:Василий Ломаченко пожелал своему другу быть примером для будущего поколения.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) поздравил своего кума и друга, экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а ныне супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) с его 33-м днем рождения.

Поздравление Ломаченко написал на своей странице в Instagram.

"Сегодня исполнилось 33 года нашему Другу Александру Усику. С твоим днем, дорогой! Гни свою линию и будь примером для нашего будущего поколения! Здоровья тебе крепкого, терпения и сил! Пусть все твое задуманное сбудется!".

Недавно Усик заступился за Ломаченко, который попал под шкквал критики после опубликованного скандального видео с российским спецназом.

Усик вернется на ринг весной и, скорее всего, получит титульный бой.