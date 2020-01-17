Усик ждет Джошуа, бой с Чисорой под угрозой

Но этот бой пока под вопросом, так как сторона украинца ждет решения Энтони Джошуа. Вероятно, британец будет драться с Кубратом Пулевым в рамках защиты титула IBF, и тогда боксер вынужденно откажется от пояса WBO.
На него и нацелен Усик. Что касается Чисоры, то Дерек только 9-й в рейтинге WBO, и точно не будет соперником в поединке за этот титул.
"Если пояс WBO станет вакантным, то Усик будет за него драться. На этом этапе мы ждем решение Джошуа. Но Чисора в рейтинге WBO только 9-й".
"Между ним и Усиком еще 8 боксеров. Вряд ли все из них откажутся от шанса драться с Усиком и отдадут бой Чисоре", - сказал промоутер Усика Александр Красюк.