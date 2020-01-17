Скачать
Пятница, 17.01.2020
Шахтер вышел из отпуска
Шахтер вышел из отпуска
Макгрегор получит реванш с Нурмагомедовым: названо одно условие
Макгрегор получит реванш с Нурмагомедовым: названо одно условие
Роналду получит награду лучшему игроку декабря в Серии А
Роналду получит награду лучшему игроку декабря в Серии А
Биатлон: результаты женской эстафеты в Рупольдинге 17.01.20
Биатлон: результаты женской эстафеты в Рупольдинге 17.01.20

Усик ждет Джошуа, бой с Чисорой под угрозой

Усик ждет Джошуа, бой с Чисорой под угрозой
16:38 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинец Александр Усик после перехода в супертяжелый вес провел только один бой, однако уже весной может состояться поединок против Дерека Чисоры.

Но этот бой пока под вопросом, так как сторона украинца ждет решения Энтони Джошуа. Вероятно, британец будет драться с Кубратом Пулевым в рамках защиты титула IBF, и тогда боксер вынужденно откажется от пояса WBO.

На него и нацелен Усик. Что касается Чисоры, то Дерек только 9-й в рейтинге WBO, и точно не будет соперником в поединке за этот титул.

"Если пояс WBO станет вакантным, то Усик будет за него драться. На этом этапе мы ждем решение Джошуа. Но Чисора в рейтинге WBO только 9-й".

Усик в пролете? Пулев подтвердил бой с Джошуа

"Между ним и Усиком еще 8 боксеров. Вряд ли все из них откажутся от шанса драться с Усиком и отдадут бой Чисоре", - сказал промоутер Усика Александр Красюк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У него нет мышц в ногах": Гвардиола о своем футболисте
02 Уайлдер пообещал покинуть бокс, если заявления Фьюри оправдаются
03 Шахтер - 6-й в Европе по чистой прибыли в 2018 году
04 Биатлон: состав женской сборной Украины на эстафету в Рупольдинге
05 Умер легенда рестлинга Рокки Джонсон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь