Усик ждет Джошуа, бой с Чисорой под угрозой

Новости спорта:Украинец Александр Усик после перехода в супертяжелый вес провел только один бой, однако уже весной может состояться поединок против Дерека Чисоры.

Но этот бой пока под вопросом, так как сторона украинца ждет решения Энтони Джошуа. Вероятно, британец будет драться с Кубратом Пулевым в рамках защиты титула IBF, и тогда боксер вынужденно откажется от пояса WBO.

На него и нацелен Усик. Что касается Чисоры, то Дерек только 9-й в рейтинге WBO, и точно не будет соперником в поединке за этот титул.

"Если пояс WBO станет вакантным, то Усик будет за него драться. На этом этапе мы ждем решение Джошуа. Но Чисора в рейтинге WBO только 9-й".

"Между ним и Усиком еще 8 боксеров. Вряд ли все из них откажутся от шанса драться с Усиком и отдадут бой Чисоре", - сказал промоутер Усика Александр Красюк.