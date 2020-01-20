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Хорватский гигант зовет на бой Усика

Хорватский гигант зовет на бой Усика
22:03 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Филип Хргович предложил Александру Усику выяснить, кто сильнее.

Хорватский боксер Филип Хргович, ранее бывавший в тренировочном лагере у Владимира Кличко, бросил вызов Александру Усику.

27-летний хорват предложил украинцу выяснить, кто сильнее.

"Почему бы нам не выяснить с Усиком, кто сильнее? Считаю, что могу его победить. В любом случае, надеюсь выйти в ринг против Александра – если не в этом году, то в следующем. Уверен, что наши пути с ним пересекутся. Кстати, в конце января собираюсь посетить Киев. Было бы неплохо посмотреть в глаза Усику и понять, хочет ли он нашего боя.Во время пребывания в столице Украины также хочу посетить музей Кличко и встретиться с Владимиром. Работа в его тренировочном лагере мне многое дала. Мечтаю повторить достижения украинца, который доминировал в хевивейте на протяжении 10 лет.

Филип Хргович на профессиональном ринге провел 10 боев, одержав 10 побед из них 8 нокаутом.

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Последний поединок Хргович провел 7 декабря 2019 года в андеркарте боя Энди Руис - Энтони Джошуа. Тогда хорват нокаутировал американца Эрика Молину.

В 2017 году боксер был спарринг-партнером Владимира Кличко, который готовился к бою против Энтони Джошуа.

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Бокс, Александр Усик, Бокс новости, Филип Хргович.
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