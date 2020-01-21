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"Да будет рубка": Уайлдер показал промо к бою с Фьюри (Видео)

"Да будет рубка": Уайлдер показал промо к бою с Фьюри (Видео)
09:00 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Instagram

Новости спорта:

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер опубликовал в своём "инстаграме" промо-ролик, посвящённый грядущему реваншу с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

"У нас есть незаконченное дело, и в этот раз ты не поднимешься после того, как я уложу тебя", — написал Уайлдер.

Яркое промо:

 
 
 
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‪We’ve got UNFINISHED BUSINESS, and this time you won’t be getting back up after I lay you out. The heavyweight rematch you all have all been waiting for goes down on February 22nd live on Pay-Per-View. #WilderFury2‬‬

Публикация от Deontay Wilder (@bronzebomber)

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Бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри запланирован на 22 февраля 2020 года. Поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это будет уже вторая схватка боксёров. Первый раз они встретились в 2018 году, тогда была зафиксирована ничья. При этом менеджеры боксёров уже заявили, что, независимо от исхода второй встречи, зрители увидят и третий бой.

Деонтей Уайлдер в предыдущем поединке нокаутировал Луиса Ортиса, а Тайсон Фьюри победил решением судей Отто Уаллина.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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