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Де ла Хойя не уверен, что Альварес хочет остаться в полутяжелом весе

Де ла Хойя не уверен, что Альварес хочет остаться в полутяжелом весе
17:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Промоутер мексиканца заявил, что Канело может вернуться во второй средний вес.

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя дал понять, что вероятность продолжения карьеры Саулем Альваресом в полутяжёлом весе невысока. По словам функционера, у мексиканца достаточно вариантов и во втором среднем весе.

«Альварес оставил вакантным титул чемпиона мира в полутяжёлом весе. Не уверен, хочет ли он остаться в этой весовой категории. Посмотрим. Как бы то ни было у него предостаточно вариантов во втором среднем весе. Быть может, ему будет немного сложно вернуться в средний дивизион, но у него есть варианты», — приводит слова де ла Хойи Boxingnews24.

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2 ноября минувшего года Сауль Альварес впервые в карьере выступил в полутяжёлом весе, тогда он нокаутировал Сергея Ковалёва, отобрав у того титул чемпиона мира по версии WBO. Позже Канело отказался от этого пояса.

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Бокс, Сауль Альварес, Оскар Де Ла Хойя, Бокс новости.
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