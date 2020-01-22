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Украинский боксер Шелестюк узнал имя следующего соперника

Украинский боксер Шелестюк узнал имя следующего соперника
08:49 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинец проведет бой 31 января в Луизиане.

Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) уже 31 января проведет свой следующий бой. Изначально планировалось, что украинец встретится с мексиканцем Алехандро Давилой (19-1-2, 7 КО), однако он снялся с боя. Вместо него Шелестюк встретится с Луисом Альберто Вероном (18-1-2, 9 КО).

«Друзья, мой соперник Давила отказался от боя из-за травмы, полученной на тренировке.

Спешу сообщить, что бой состоится 31 января на телеканале Showtime в Луизиане! Моему промоутеру удалось найти хорошую замену и вчера я подписал новый контракт на бой. Соперником станет Луис Альберто Верон, боец из Аргентины.

Всем спасибо за поддержку», - написал Шелестюк в Instagram.

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Отметим, что Верон 17 января провел свой предыдущий бой, победив Карлоса Аквино.

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