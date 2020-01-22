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Среда, 22.01.2020
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Когда Деревянченко проведет следующий бой

Когда Деревянченко проведет следующий бой
10:31 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Сергей Деревянченко может драться с Жермаллом Чарло за титул WBC в 2020 году

Украинский боксер Сергей Деревянченко, выступающий в средней весовой категории, в 2020 году может драться за титул WBC с американцем Жермаллом Чарло, сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер.

Вскоре Чарло должен будет защищать свой титул, а Деревянченко ранее возглавил рейтинг WBC в среднем весе.

Деревянченко в последнем поединке единогласным решением судей (113:114, 112:115, 112:116) проиграл Геннадию Головкину, который завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

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29-летний непобедимый американец в последнем бою противостоял ирландцу Деннису Хогану, победив техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ранее Деревянченко заявлял, что в 2020 году ему удастся провести бой против Сауля Альвареса.

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Бокс, Новости бокса, Сергей Деревянченко, Жермалл Чарло.
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