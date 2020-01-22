"Хочу разгромить его": Рамирес пригрозил Постолу

Новости спорта:Хосе Карлос Рамирес уверен в своей победе над украинцем Виктором Постолом.

Чемпион мира по версии WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес уверен в своей победе над украинцем Виктором Постолом.

Американец намерен разгромить соперника, которого считает лишь ступенью к абсолютному чемпионству.

"Виктор Постол – всего лишь один из важных пазлов к моему званию абсолютного чемпиона мира. Я хочу розгромить его и доказать всем, что нахожусь на совершенно другом уровне", - цитирует Рамиреса пресс-служба Top Rank.

Напомним, что Постол – Рамирес состоится 2 февраля в Хайкоу (Китай). Украинец получит возможность получить оба пояса американца.

Ранее сообщалось, что Постол и Рамирес взвесились перед боем.