Скачать
Среда, 22.01.2020
Украинские теннисистки заявились на весенний турнир в Монтеррее
Украинские теннисистки заявились на весенний турнир в Монтеррее
Ястремская проиграла Возняцки во втором круге Australian Open (Видео)
Ястремская проиграла Возняцки во втором круге Australian Open (Видео)
Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Макгрегор заработал 2 миллиона долларов за каждую секунду боя
Матч всех звезд: названы стартовые пятерки
Матч всех звезд: названы стартовые пятерки

"Хочу разгромить его": Рамирес пригрозил Постолу

"Хочу разгромить его": Рамирес пригрозил Постолу
13:02 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Хосе Карлос Рамирес уверен в своей победе над украинцем Виктором Постолом.

Чемпион мира по версии WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес уверен в своей победе над украинцем Виктором Постолом.

Американец намерен разгромить соперника, которого считает лишь ступенью к абсолютному чемпионству.

"Виктор Постол – всего лишь один из важных пазлов к моему званию абсолютного чемпиона мира. Я хочу розгромить его и доказать всем, что нахожусь на совершенно другом уровне", - цитирует Рамиреса пресс-служба Top Rank.

Напомним, что Постол – Рамирес состоится 2 февраля в Хайкоу (Китай). Украинец получит возможность получить оба пояса американца.

Ранее сообщалось, что Постол и Рамирес взвесились перед боем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Виктор Постол, Хосе Карлос Рамирес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новые фотографии Михаэля Шумахера продают за £ 1 млн
02 Зидан: Отныне Мбаппе - пример для подражания
03 Самому старому футболисту мира 74 года
04 Настроены на ЛЧ: Десна усилилась футболистом Шахтера
05 Двое под фатой: футболистки сыграли свадьбу в Майами (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь