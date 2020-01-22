У Пулева пообещали анонсировать бой с Джошуа до конца января

Новости спорта:Джон Вирт рассказал, что договоренность о бое Джошуа - Пулев практически достигнута.

Джон Вирт, сопромоутер обязательного претендента на пояс IBF в супертяжелом весе Кубрата Пулева рассчитывает, что договоренность о проведении боя между его подопечным и чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа будет достигнута в течение ближайшей недели.

Напомним, что Международная федерация бокса (IBF) продлила до 31 января срок переговоров о данном поединке, хотя изначально предполагалось, что представители боксеров должны договориться не позднее 11 января.

"Обе стороны попросили о продлении срока, потому что праздники и выходные помешали собрать необходимую информацию, — цитирует Вирта Boxingscene.com. — Но мы очень хорошо продвигаемся и в настоящее время сравниваем предложения от нескольких разных площадок… Мы надеемся официально анонсировать бой к концу этого месяца".

Ранее Кубрат Пулев уже сообщил в соцсетях, что его поединок против Джошуа состоится в мае в Турции.