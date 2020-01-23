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Джошуа даст бой Усику на легендарной арене

Джошуа даст бой Усику на легендарной арене
22:38 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Британец хочет защитить свои пояса в поединке против украинца.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа хочет провести бой с украинцем Александром Усиком на Уэмбли. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, британец намерен победить Усика, а затем сразиться с победителем боя-реванша Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер.

Также, стало известно, что WBO настаивает, чтобы противостояние Джошуа - Усик прошло до 4 июня. Однако IBF, в свою очередь, хочет, чтобы Энтони сразился с Кубратом Пулевым.

Усик и Паркер могут оспорить чемпионский пояс WBO

Переговоры между агентом британца Эдди Хирном и агентом Усика уже состоялись.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик.
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