Джошуа даст бой Усику на легендарной арене

Новости спорта:Британец хочет защитить свои пояса в поединке против украинца.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа хочет провести бой с украинцем Александром Усиком на Уэмбли. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, британец намерен победить Усика, а затем сразиться с победителем боя-реванша Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер.

Также, стало известно, что WBO настаивает, чтобы противостояние Джошуа - Усик прошло до 4 июня. Однако IBF, в свою очередь, хочет, чтобы Энтони сразился с Кубратом Пулевым.

Переговоры между агентом британца Эдди Хирном и агентом Усика уже состоялись.