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Пятница, 24.01.2020
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Энди Руис нацелился на тренера Гвоздика

Энди Руис нацелился на тренера Гвоздика
14:41 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:У мексиканского боксера два варианта сотрудничества с именитым тренером.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе мексиканец Энди Руис прекратил сотрудничество с тренером Мануэлем Роблесом, который готовил его к бою-реваншу против британца Энтони Джошуа, сообщает телеканал ESPN.

По информации источника, Руис намерен в ближайшее время встретиться с Тедди Атласом, чтобы переговорить о возможном сотрудничестве.

Атлас является отличным тренером-мотиватором, чего может не хватать Руису, который часто пропускал тренировки при подготовке ко второму бою с Джошуа. А еще Тедди Атлас сильный стратег. ESPN сообщает, что именно плохую тактику на бой от Роблеса считают главной причиной поражения в реванше в команде Руиса.

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Атлас - один из двух возможных вариантов для бывшего чемпиона. Другой возможный тренер - Фредди Роуч. В его пользу говорит то, что тренироваться придется в Лос-Анджелесе, что лучше для Руиса, который вырос в Калифорнии. Нью-йоркский акцент Тедди Атласа называется в числе возможных проблем при сотрудничестве.

Отметим, что Атлас долгое время не тренировал, но последнее время вернулся в тренерской работе, чтобы работать с украинцем Александром Гвоздиком, которого он готовил к последним трем боям.

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Бокс, Новости бокса, Тедди Атлас, Энди Руис.
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