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Пятница, 24.01.2020
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Хирн: Пулев хочет заработать в бою с Джошуа

Хирн: Пулев хочет заработать в бою с Джошуа
14:47 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Эдди Хирн рассказал о переговорах о следующем бое Энтони Джошуа.

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что хотел бы провести бой Энтони Джошуа против Кубрата Пулева в Лондоне, но Пулев пока не соглашается на это, желая заработать на поединке.

"Я бы предпочел сделать этот бой в Лондоне. У нас есть 23, 30 мая и 6 июня. Кубрат Пулев хочет как можно больше денег, он хочет провести бой там, где будет возможность хорошо заработать и Великобритания – явно не то место.

Таким образом, Турция выпала из вариантов проведения боя. Команда Пулева пришла ко мне и сказала: "У нас есть интерес к Турции", на что я отправил их посчитать цифры возможной прибыли. Мы сделаем то же самое, будь то Саудовская Аравия, Нигерия, Конго или еще где-нибудь. Во всех этих местах возможен бой. Но нам кажется, что правильный шаг - вернуться в Лондон, и это то, что мы хотим сделать.

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Джошуа не особо беспокоится о том, сколько денег он зарабатывает. Меня тоже совсем не мотивируют деньги. Энтони хочет драться в Лондоне.

Согласится ли на это Пулев? Джошуа может сказать: "Или бой в Лондоне или я собираюсь освободить пояс". Это вполне возможный вариант. Тогда Пулев лишиться возможности заработать на бое с Энтони", - отметил Хирн в интервью каналу IFL.

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Бокс, Джошуа, Кубрат Пулев, Новости бокса.
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