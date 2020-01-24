Редкач перед боем встретился лицом к лицу с Гарсией (Видео)

Новости спорта:Пресс-конференция боксеров завершилась традиционной битвой взглядов.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия и его соперник украинец Иван Редкач встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной их бою в полусреднем весе.

Поединок Гарсия - Редкач состоится в эти выходные на арене Barclays Center в Нью-Йорке и возглавит вечер бокса от Showtime.

После пресс-конференции боксеры провели традиционную битву взглядов.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Гарсия - Редкач, которая начнется в воскресенье, 26 января, в 5:00 по киевскому времени.