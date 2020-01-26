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Бывшего чемпиона мира по боксу избили и ограбили

Бывшего чемпиона мира по боксу избили и ограбили
05:56 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-чемпион мира Рикардо Майорга был ограблен и избит.

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Рикардо Майорга подвергся нападению в Манагуа (Никарагуа), сообщает BoxingScene. 46-летнего экс-чемпиона атаковала группа неизвестных. Сначала ему был нанесён удар тяжёлым предметом по голове, а после нападавшие принялись избивать жертву.

Майорга потерял сознание, на улице его обнаружил знакомый, который и отправил Рикардо в лечебное учреждение. В больнице у никарагуанца диагностировали несколько переломов, но в целом самочувствие Майорги уже удовлетворительное.

После нападения у экс-чемпиона пропали деньги, мобильный телефон, часы и документы.

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Напомним, предыдущий поединок ветеран ринга провёл в апреле 2019 года, проиграв нокаутом Лестеру Мартинесу.

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Бокс, Новости бокса, Рикардо Майорга.
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