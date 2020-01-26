"Выкрикнул Майк Тайсон и укусил меня": Гарсия шокирован поступком Редкача

Новости спорта:Американский боксер Дэнни Гарсия прокомментировал инцидент в бою против Ивана Редкача.

В 10-м раунде поединка, в котором украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) противостоял Дэнни Гарсии (36-2, 22 КО), наш соотечественник укусил своего соперника за плечо.

"Он укусил меня", - рассказал об этом эпизоде Гарсия после боя. - "Он выкрикнул: "Майк Тайсон", и укусил меня. Я посмотрел на судью и сказал ему об этом.

Кроме того, Гарсия завил, что хотел бы встретиться с Эрролом Спенсом или Мэнни Пакьяо.

"Вы знаете - Спенс, Пакьяо, любого из них я хотел бы видеть своим соперником", - приводит слова Гарсии Boxingscene.

Напомним, что Гарсия одержал победу над Редкачем решением судей.