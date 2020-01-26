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"Поединок многому меня научил": Редкач о бое с Гарсией

"Поединок многому меня научил": Редкач о бое с Гарсией
10:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинский боксер Иван Редкач поделился своим комментарием после поражения в бою с Дэнни Гарсией.

Представитель полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) не сумел одержать победу в поединке против Дэнни Гарсии (36-2, 22 КО), проиграв решением судей.

После боя Редкач заявил, что много почерпнет от этого поражения.

"Безусловно, это очень хороший опыт для меня. Гарсия ни разу меня не потряс, а этот поединок многому меня научил. Хочу поблагодарить свою команду за то, что оказался в таком положении. Буду двигаться дальше, вернусь в зал, чтобы стать сильнее и лучше", - передает слова Редкача ESPN.

Напомним, что самым обсуждаемым моментом боя стал укус соперника, которым отметился Редкач.

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Дэнни Гарсия, Бокс, Иван Редкач, Новости бокса.
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