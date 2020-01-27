"Все так умеют": Уайлдер назвал главный недостаток Фьюри

Новости спорта:Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри продолжают активно общаться с прессой и давать комментарии.

В рамках промо-тура перед вторым поединком боксеры Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри продолжают активно общаться с прессой и давать комментарии.

«Я не отказываюсь от своих слов о том,что у Фьюри не кулаки, а подушки. Несмотря на это, я признаю, что он является техничным боксером. Далеко не все умеют в ринге то, что умеет он».

«Не всем это дано. Однако, как говорят люди, у меня нет техники, зато есть мощный удар».

«Обещает нокаутировать меня? Пусть попробует, у него будет шанс доказать свои слова на деле», - отметил Уайлдер.

Бой состоится 22-го февраля. Для Уайлдера это будет 11-я защита титула WBC в супертяжелом весе.