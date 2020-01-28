Команды Джошуа и Пулева обратились с просьбой к IBF

Новости спорта:Команды Джошуа и Пулева просят IBF перенести торги до 14 февраля.

Представители боксеров-супертяжей Энтони Джошуа и Кубрата Пулева не могут договориться о проведении боя в ранее установленный срок и просят его сдвинуть, сообщает Boxingscene.com.

Изначально команды британца и болгарина должны были согласовать поединок до 31 января, однако теперь они просят IBF сдвинуть дедлайн по договоренности на две недели, до 14 февраля.

Отметим, что изначально стороны должны были договориться до 11 января, после чего крайний срок уже сдвигался.

В свою очередь, WBO требовала от Джошуа провести защиту титула против украинского претендента Александра Усика, который в ближайшее время может встретиться в ринге с Джозефом Паркером или Дереком Чисорой.

Джошуа вернул себе чемпионские титулы после боя-реванша с Энди Руисом в декабре. В июне американец нанес Энтони сенсационное первое поражение в профессиональной карьере.

38-летний Пулев же выиграл восемь поединков подряд после поражения от Владимира Кличко в титульном бою в ноябре 2014 года.