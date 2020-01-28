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Деонтей Уайлдер признался, что думал о самоубийстве

Деонтей Уайлдер признался, что думал о самоубийстве
14:39 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Инстаграм

Новости спорта:Американский боксер Деонтей Уайлдер признался, что пистолет лежал у него на коленях, и он думал о самоубийстве.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер признался, что в более молодом возрасте думал о самоубийстве.

«У всех нас есть история из прошлого. Мы все пришли откуда-то, чтобы сделать нас такими, какие мы сейчас есть.

В 19 и 20 лет у меня было много трудностей в жизни. Моя дочь родилась с расщеплением позвоночника. Я просто был юношей, который пытался жить в реальном мире.

У меня всегда были большие цели и большие мечты, мои мысли были о том, чтобы стать королем, но иногда жизнь может тебя осадить.

Пистолет лежал у меня на коленях, и я действительно думал о самоубийстве. Если свести счеты с жизнью, то тебе больше ни о чем не нужно волноваться. Тебя перестанут тревожить вещи, которые происходят в твоей жизни.

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Вы не задумываетесь о том, как это повлияет на твою семью, дочь, других детей и так далее. С такими мыслями в голове вы просто становитесь эгоистами. Вы думаете только о боли, которую испытываете в данный момент», – сказал Уайлдер.

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