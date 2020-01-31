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Хирн советует Лопесу не спешить с боем против Ломаченко

Хирн советует Лопесу не спешить с боем против Ломаченко
08:26 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Промоутер считает, что американцу нужно укрепиться в статусе звезды.

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что 22-летний чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес спешит с боем против украинца Василия Ломаченко. Ожидается, что весной боксеры оспорят звание абсолютного чемпиона в легком весе.

"Теофимо Лопес почти стал звездой благодаря выступлению в последнем бою.Мне кажется, что ему следовало укрепить этот статус, провести несколько боев, а уже затем встречаться с Ломаченко.

Но я отдаю должное Теофимо. Многие молодые бойцы хотят взять свое прямо здесь и сейчас. Нужно их за это уважать", - заявил Хирн.

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Ранее Боб Арум поведал о ходе переговоров между Ломаченко и Лопесом.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Эдди Хирн, Теофимо Лопес.
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