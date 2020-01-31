Больно смотреть: как выглядит Редкач после боя с Гарсией (Фото)

Новости спорта:Украинский боксер Иван Редкач поблагодарил за поддержку болельщиков.

Украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) опубликовал свое фото спустя несколько дней после скандального боя с американцем Дэнни Гарсией.

На фото, которое Иван Редкач опубликовал в социальных сетях, его лицо выглядит, мягко говоря, ужасно.

"Хочу всех поблагодарить за поддержку, большое спасибо за то, что приехали и поддержали, мои друзья. Спасибо фанатам, близким, что не спали ранним утром, смотрели бой и держали за меня кулаки. Это был для меня хороший опыт.

Отдельное спасибо хейтерам, диванным экспертам за критику!!! Отдохнем и вернемся в зал, есть над чем работать. Главное – не предавать свою мечту и цель, к которой идешь", – написал Иван Редкач.

Напомним, Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) не сумел одержать победу в поединке против Дэнни Гарсии (36-2, 22 КО), проиграв решением судей.