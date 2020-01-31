Редкач вызвал на бой популярного блогера

Новости спорта:Иван Редкач после поражения от Дэнни Гарсии бросил вызов американскому блогеру Джейку Полу.

Известный украинский боксер Иван Редкач после поражения от Дэнни Гарсии бросил вызов американскому блогеру Джейку Полу.

В ночь с 30 на 31 января Пол победил другого блогера AnEsonGib, нокаутировав его в первом раунде. В углу Джейка Пола был известный в прошлом боксер Шейн Мозли. Отметим, что Мозли также тренирует Редкача.

«Джейк Пол, я готов боксировать с тобой одной рукой. Давай сделаем это», - написал Редкач в Instagram.

Напомним, что в бою с Гарсией Редкач запомнился тем, что укусил своего соперника. За это его дисквалифицировали и оштрафовали.