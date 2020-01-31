Беринчик выложил провокационное фото

Новости спорта:Боксер Денис Беринчик попросил хейтеров не писать злостные комментарии.

Украинский боксер Денис Беринчик (12-0-0, 7 КО) в своем Instagram аккаунте поделился фото в провокационной олимпийке с надписью "Москва 80".

"Все эти пять лет профессиональной карьеры был всегда рядом мой тренер, друг и кум Пискунов Александр Николаевич.

P.S. Всем хейтерам: олимпийка "Москва 80" – это не потому что я за Российскую Федерацию, а я за спорт. В Киеве были Олимпийские игры 1980 года", - написал боксер в Сети.

Напомним, в январе стала известна дата следующего боя Дениса Беринчика.