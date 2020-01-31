Беринчик выложил провокационное фото

Украинский боксер Денис Беринчик (12-0-0, 7 КО) в своем Instagram аккаунте поделился фото в провокационной олимпийке с надписью "Москва 80".
"Все эти пять лет профессиональной карьеры был всегда рядом мой тренер, друг и кум Пискунов Александр Николаевич.
P.S. Всем хейтерам: олимпийка "Москва 80" – это не потому что я за Российскую Федерацию, а я за спорт. В Киеве были Олимпийские игры 1980 года", - написал боксер в Сети.
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Все эти 5 лет профессиональной карьеры был всегда рядом мой Тренер , друг , кум Пискунов Александр Николаевич !!! P.S. Всем хейтерам, олимпийка Москва 80 это не по тому что я за Российскую Федерацию, а я за Спорт !!! В Киеве были олимпийские игры 1980 года #киев80 #тренер #олимпийскиеигры #олимпиада80 #гризли #boxing #boxingtraining #кум #друг #батя #k2promotionsukraine #berinchykteam
Напомним, в январе стала известна дата следующего боя Дениса Беринчика.