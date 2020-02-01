Редкач: Я не кусал Гарсию, а всего лишь прикусил

Новости спорта:Иван Редкач прокомментировал скандальный эпизод в бою против Дэнни Гарсии.

Украинский боксер Иван Редкач (23–4–1, 18 КО) в соцсети Facebook ответил на вопрос болельщика, почему он укусил соперника в бою против Дэнни Гарсии (35–2, 21 КО):

"Поговорить хочешь на эту тему? Так я тебе отвечу. Я его не кусал. Я его в клинче прикусил, чтобы не держал. Это разное: кусал и прикусил.

Ты жену свою можешь кусать в порыве страсти, а я прикусил в порыве, хотел победить его. Разницу между этим чувствуешь?

Ты ни разу по ходу перчатки не одевал, чтобы такое сказать? Теперь ответ тебе ясен".

25 января бой между Редкачем и Гарсией завершился победой американца единогласным решением судей в Бруклине, США.