Редкач: Я не кусал Гарсию, а всего лишь прикусил

Украинский боксер Иван Редкач (23–4–1, 18 КО) в соцсети Facebook ответил на вопрос болельщика, почему он укусил соперника в бою против Дэнни Гарсии (35–2, 21 КО):
"Поговорить хочешь на эту тему? Так я тебе отвечу. Я его не кусал. Я его в клинче прикусил, чтобы не держал. Это разное: кусал и прикусил.
Ты жену свою можешь кусать в порыве страсти, а я прикусил в порыве, хотел победить его. Разницу между этим чувствуешь?
Ты ни разу по ходу перчатки не одевал, чтобы такое сказать? Теперь ответ тебе ясен".
25 января бой между Редкачем и Гарсией завершился победой американца единогласным решением судей в Бруклине, США.