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Редкач: Я не кусал Гарсию, а всего лишь прикусил

Редкач: Я не кусал Гарсию, а всего лишь прикусил
08:44 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Иван Редкач прокомментировал скандальный эпизод в бою против Дэнни Гарсии.

Украинский боксер Иван Редкач (23–4–1, 18 КО) в соцсети Facebook ответил на вопрос болельщика, почему он укусил соперника в бою против Дэнни Гарсии (35–2, 21 КО):

"Поговорить хочешь на эту тему? Так я тебе отвечу. Я его не кусал. Я его в клинче прикусил, чтобы не держал. Это разное: кусал и прикусил.

Ты жену свою можешь кусать в порыве страсти, а я прикусил в порыве, хотел победить его. Разницу между этим чувствуешь?

По стопам Тайсона: Редкач укусил Гарсию во время боя (Видео)

Ты ни разу по ходу перчатки не одевал, чтобы такое сказать? Теперь ответ тебе ясен".

25 января бой между Редкачем и Гарсией завершился победой американца единогласным решением судей в Бруклине, США.

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Дэнни Гарсия, Бокс, Иван Редкач, Новости бокса.
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