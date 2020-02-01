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"Это был бы интересный бой": Кроуфорд о встрече с Макгрегором в ММА

"Это был бы интересный бой": Кроуфорд о встрече с Макгрегором в ММА
18:38 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Один из лучших боксеров мира Теренс Кроуфорд заинтересован во встрече с Макгрегором в ММА.

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд подтвердил, что не против провести поединок с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором по правилам смешанных единоборств. По его мнению, ирландцу в таком бою придётся нелегко.

«В первую очередь я боец. Как бойцу, мне будет интересно. Мне просто нужно будет время для подготовки. Тренировочный лагерь займёт немного больше времени, я давно не занимался борьбой. Но более чем уверен, что могу провести встречу по правилам ММА. Макгрегору будет трудно со мной в стойке.

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Это был бы интересный бой. Конор силён, и у него мощные удары. Конечно, мне нужно подготовить себя к этому, но я буду в порядке», — приводит слова Кроуфорда BoxingScene.

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Бокс, MMA, Теренс Кроуфорд, Конор Макгрегор.
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