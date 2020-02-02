Постол может сразиться в большом вечере бокса Top Rank

Новости спорта:Бои Рамирес-Постол и Тейлор-Конгсонг могут состояться в рамках одного шоу.

Промоутерская компания Top Rank получила права на организацию поединка чемпиона WBA и IBF в первом полусреднем весе Джоша Тейлора против обязательного претендента на титул IBF Апинуна Хонгсонга.

По словам главы Top Rank Боба Арума, он подумает об организацией вечера бокса, в котором могут выступить оба чемпиона мира в первом полусреднем весе — Джош Тейлор в бою против Хонгсонга и чемпион WBC и WBO Хосе Рамирес в бой против обязательного претендента Виктора Постола.

Правда, на данный момент более вероятно, что бой Тейлор-Хонгсонг возглавит отдельный вечер бокса в Великобритании.

"Я думаю, учитывая, что Тейлор британец, нам будет лучше провести этот бой в Великобритании. Таково мое мнение. Мы определимся с датой и местным партнером с Фрэнком Уорреном или Эдди Хирном. Найдем дату, и бой состоится примерно в мае", – цитирует Арума ESPN.

Постол с Рамиресом должны были провести бой на этих выходных в Китае, но поединок был отменен из-за коронавируса.