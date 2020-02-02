"Рыжий придурок": Сондерс раскритиковал Сауля Альвареса

Новости спорта:Британец раскритиковал Сауля Альвареса за возможный бой с Муратой.

Британский боксер Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО) раскритиковал возможный поединок чемпиона по версиям WBC (Franchise) и WBA (Super) в среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (53-1-2, 36 КО) против обладателя регулярного титула чемпиона WBA в среднем весе японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО).

"Это очень плохой бой для фанатов. Два поражения в 18 боях, он слабый боксер. DAZN нужно взглянуть на это и сказать: "Пошел ты, рыжий придурок". Выбрось в мусорное ведро свой пояс", - цитирует Сондерса boxingnews24.com.

Ранее сообщалось, что Канело и Мурата договорились о бое на конец мая.