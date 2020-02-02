Скачать
Воскресенье, 02.02.2020
Дэвид Хэй сравнил силу ударов Кличко и Уайлдера
Дэвид Хэй сравнил силу ударов Кличко и Уайлдера
Украинский боксер Чухаджян завоевал чемпионский пояс в России (Видео)
Украинский боксер Чухаджян завоевал чемпионский пояс в России (Видео)
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)
Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)

"Рыжий придурок": Сондерс раскритиковал Сауля Альвареса

"Рыжий придурок": Сондерс раскритиковал Сауля Альвареса
14:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Британец раскритиковал Сауля Альвареса за возможный бой с Муратой.

Британский боксер Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО) раскритиковал возможный поединок чемпиона по версиям WBC (Franchise) и WBA (Super) в среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (53-1-2, 36 КО) против обладателя регулярного титула чемпиона WBA в среднем весе японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО).

"Это очень плохой бой для фанатов. Два поражения в 18 боях, он слабый боксер. DAZN нужно взглянуть на это и сказать: "Пошел ты, рыжий придурок". Выбрось в мусорное ведро свой пояс", - цитирует Сондерса boxingnews24.com.

Далакян завершил подготовку к чемпионскому бою

Ранее сообщалось, что Канело и Мурата договорились о бое на конец мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Билли Джо Сондерс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Леброн Джеймс сыграл матч НБА в кроссовках с надписью Коби Брайант
02 Безус забил гол на первой минуте в чемпионате Бельгии (Видео)
03 Софья Кенин покрасовалась с кубком Australian Open (Фото)
04 Нурмагомедову предложили невероятные деньги за бои с Макгрегором и Мейвезером
05 Неймар получил желтую карточку за эффектный финт (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь