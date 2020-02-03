Шелестюк: Теперь меня интересуют бои с большими именами

Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) подвел итоги своего последнего боя, в котором добыл победу над Альберто Вероном (18-2-2, 9 КО) и рассказал, когда планирует вновь вернуться в ринг. Цитирует украинца BoxingScene.
«Это был отличный поединок. Я попадал по нему хорошими ударами и контролировал ход боя. Я не дрался с марта прошлого года, и мне кажется, что я показал достойное выступление. Я рад вновь вернуться на телевидение.
Рассечение меня не беспокоило. Это профессиональный бокс, такие вещи здесь случаются. Теперь я хочу вернуться в мае или июне. Меня интересуют бои с большими именами, например, Кит Турман или Дэнни Гарсия».
Напомним, Шелестюк обратился к болельщиками после победы над Вероном.