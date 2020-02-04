Скачать
Вторник, 04.02.2020
Дэвид Хэй сравнил силу ударов Кличко и Уайлдера
Дэвид Хэй сравнил силу ударов Кличко и Уайлдера
Президент ФИФА предложил радикально изменить Кубок африканских наций
Президент ФИФА предложил радикально изменить Кубок африканских наций
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Украинец Чумак победил на этапе Кубка мира по тяжелой атлетике в Риме
Встреча старых друзей: Шевченко посетил сбор Динамо в Турции
Встреча старых друзей: Шевченко посетил сбор Динамо в Турции

Атлас раскрыл секрет успеха Ломаченко

Атлас раскрыл секрет успеха Ломаченко
09:22 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Instagram

Новости спорта:По мнению специалиста украинец не просто боксер, а машина.

Известный тренер Тедди Атлас поделился своим мнением по поводу боя Василий Ломаченко – Теофимо Лопес, который должны подтвердить на этой неделе:

"Ломаченко – это машина. Я забыл, как его называют сейчас. Матрица? Я называю его "мехом" – механизмом.

Я раньше комментировал его бои для ESPN, так что я очень хорошо знаю Василия. Ломаченко – хороший, очень умный парень. У него отличная команда. Василий – партнер по команде моего Александра Гвоздика. Он потрясающий внутри и вне ринга.

Ломаченко – машина. Я думаю, что вместо воды или других жидкостей он пьет в углу простое моторное масло. По части техники он очень хорош. Он – Матрица с углами и Нео, который показывает вам все эти углы из "Матрицы".

За супертяжеловеса Энди Руиса готов взяться тренер украинца Гвоздика

Интересная вещь здесь в том, сможет ли "мех" обезвредить бомбу, потому что Лопес – молодой парень, ему 22 года. Теофимо только что выиграл титул, он может ударить и он верит в себя. Молодые парни не знают, что кто-то может быть лучше их. Этим они и опасны.

Они просто верят, что могут сделать это. Такие бойцы не знают, как проигрывать. Да, у них есть молодость, вера и сила. Они движимы ими".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Тедди Атлас, Теофимо Лопес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Легионер Динамо: У Алиева были часы из золота
02 Легионеры нам не нужны: Динамо перевело иностранца в дубль
03 Милан в следующем сезоне возглавит опытный немецкий специалист
04 Гассиев впервые выйдет в ринг после поражения от Усика
05 Михайлюк может покинуть Детройт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь