"Я шокирую весь мир": будущий соперник Ломаченко уверен в своей победе

Новости спорта:Теофимо Лопес хочет побить Ломаченко.

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявил, что намерен победить украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и стать суперзвездой бокса.

"Время Василия Ломаченко уже на исходе. Он уже в профессиональном боксе семь лет и все это время он пытается войти в историю.

Мне всего 22 года и у меня впереди еще длинная карьера. В бою с Ломаченко собираюсь шокировать мир, и сотворить эффектную историю. Хочу, чтобы она была еще интереснее, чем с Ричардом Комми.

Если встречусь Ваилием и побью его, то буду лучшим", - сказал Лопес в интервью Business Insider.

Напомним, ранее Теофимо Лопес заявил, что хочет как можно скорее организовать бой против Ломаченко.