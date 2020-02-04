Бернард Хопкинс сравнил Фьюри и Али

Новости спорта:Бернард Хопкинс объяснил, чем Фьюри похож на великого чемпиона.

Легендарный американский боксер Бернард Хопкинс прокомментировал ничейный бой между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО).

«В первом бою один из судей даже решил, что Фьюри заслуживает победы, еле встав после нокдауна.

Они все равно решили, что он заслуживает ничьи.

В каком-то смысле это была победа для него. Фьюри отлично подает себя, в этом он один из лучших в истории после Мухаммеда Али.

Но я не считаю его наиболее талантливым, «великой белой надеждой». Джерри Куни был намного лучше», – сказал Хопкинс.