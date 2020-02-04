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Бернард Хопкинс сравнил Фьюри и Али

Бернард Хопкинс сравнил Фьюри и Али
20:55 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Бернард Хопкинс объяснил, чем Фьюри похож на великого чемпиона.

Легендарный американский боксер Бернард Хопкинс прокомментировал ничейный бой между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО).

«В первом бою один из судей даже решил, что Фьюри заслуживает победы, еле встав после нокдауна.

Они все равно решили, что он заслуживает ничьи.

В каком-то смысле это была победа для него. Фьюри отлично подает себя, в этом он один из лучших в истории после Мухаммеда Али.

Фьюри рассказал, как будет готовиться к бой с Уайлдером

Но я не считаю его наиболее талантливым, «великой белой надеждой». Джерри Куни был намного лучше», – сказал Хопкинс.

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Тайсон Фьюри, Мохаммед Али, Бернард Хопкинс, Новости спорта, Новости бокса.
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