Промоутер Редкача отреагировал на укус Дэнни Гарсии

Новости спорта:Дибелла отреагировал на ситуацию с украинцем Редкачом.

Известный американский промоутер Лу Дибелла высказался по поводу эпизода в поединке Ивана Редкача против Дэнни Гарсии, в котором украинец укусил своего соперника.

"Я был промоутером Ивана Редкача. Думаю, что он - хороший человек. Следовало ли ему кусать Дэнни Гарсию? Нет. Нужно было ли его наказать? Да. Но он не заслуживал самого сурового наказания. Считаю, что это лицемерие в худшем виде. Это же та самая комиссия, которая не обращала внимание на использование боксерами запрещенных препаратов.

Никто еще не умирал от укуса в плечо на боксерском ринге. Множество боксеров заслуживают наказания за дела, которые гораздо хуже поступка Редкача, но комиссия ничего не делает с ними", - приводит слова Дибеллы Boxing Scene.

Напомним, Иван Редкач уступил Дэнни Гарсии решением судей в главном бою вечера в Бруклине.