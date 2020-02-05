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Промоутер Редкача отреагировал на укус Дэнни Гарсии

Промоутер Редкача отреагировал на укус Дэнни Гарсии
10:59 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Дибелла отреагировал на ситуацию с украинцем Редкачом.

Известный американский промоутер Лу Дибелла высказался по поводу эпизода в поединке Ивана Редкача против Дэнни Гарсии, в котором украинец укусил своего соперника.

"Я был промоутером Ивана Редкача. Думаю, что он - хороший человек. Следовало ли ему кусать Дэнни Гарсию? Нет. Нужно было ли его наказать? Да. Но он не заслуживал самого сурового наказания. Считаю, что это лицемерие в худшем виде. Это же та самая комиссия, которая не обращала внимание на использование боксерами запрещенных препаратов.

Никто еще не умирал от укуса в плечо на боксерском ринге. Множество боксеров заслуживают наказания за дела, которые гораздо хуже поступка Редкача, но комиссия ничего не делает с ними", - приводит слова Дибеллы Boxing Scene.

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Напомним, Иван Редкач уступил Дэнни Гарсии решением судей в главном бою вечера в Бруклине.

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Дэнни Гарсия, Бокс, Иван Редкач, Новости бокса, Лу Дибелла.
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