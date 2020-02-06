Ломаченко номинирован на престижную боксерскую премию

Украинский боксер Василий Ломаченко номинирован на звание Боксера года-2019 по версии WBC.
Среди других претендентов Сауль Альварес, Деонтей Уайлдер, Хосе Карлос Рамирес, Джош Тэйлор, Эррол Спенс.
Василий Ломаченко завоевал титул чемпиона WBC, победив британца Люка Кэмпбелла. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу украинскому чемпиону: 119:108, 119:108, 118:109.
Ранее сообщалось, что промоутер Боб Арум может организовать поединок Василия Ломаченко с чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом. Однако, американец неожиданно угодил в тюрьму.