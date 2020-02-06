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Ломаченко номинирован на престижную боксерскую премию

Ломаченко номинирован на престижную боксерскую премию
07:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Василий Ломаченко номинирован на звание Боксера года-2019 по версии WBC

Украинский боксер Василий Ломаченко номинирован на звание Боксера года-2019 по версии WBC.

Среди других претендентов Сауль Альварес, Деонтей Уайлдер, Хосе Карлос Рамирес, Джош Тэйлор, Эррол Спенс.

 
 
 
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We are in the voting process for the awards for the best of 2019 YOU can determine the most magnificent highlights of last year's activity by voting at: https://t.co/9DkEbCrAmT

Публикация от Mauricio Sulaiman (@wbcmoro)

Василий Ломаченко завоевал титул чемпиона WBC, победив британца Люка Кэмпбелла. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу украинскому чемпиону: 119:108, 119:108, 118:109.

Два украинца - в десятке лучших боксеров мира вне зависимости от веса

Ранее сообщалось, что промоутер Боб Арум может организовать поединок Василия Ломаченко с чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом. Однако, американец неожиданно угодил в тюрьму.

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Сауль Альварес, Деонтей Уайлдер, Василий Ломаченко, Эррол Спенс, Джош Тейлор, Хосе Карлос Рамирес.
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