Бивол хочет боксировать против Рамиреса

Новости спорта:Российский боксер Дмитрий Бивол заявил о желании провести бой против обладателя титула WBО.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил о желании провести бой против обладателя титула WBО во втором среднем весе Хильберто Рамиреса.

Россиянин выразил надежду на то, что мексиканец согласится на этот поединок.

"Да, это не слухи. Посмотрим. Надеюсь, он захочет побоксировать за титул чемпиона мира. Могу поставить на кон и свое звание. Дело в том, что Рамирес - серьезная величина в боксе. Он чемпион мира во второй средней весовой категории. Это непобежденный мексиканский боец, который имеет за плечами 40 битв.

И это при том, что ему всего 29 лет - так же, как и мне. Это круто. В связи с этим для меня эта схватка представляет большой интерес и является настоящим спортивным вызовом", - цитирует Бивола RT на русском.

Ранее Бивол выразил желание боксировать против Артура Бетербиева.