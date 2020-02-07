Усик и Чисора договорились о бое

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте украинец Александр Усик и британский супертяжеловес Дерек Чисора проведут поединок в апреле нынешнего года.
Команды обоих боксеров согласовали дату предстоящего поединка. Официальное подтверждение должно последовать в течение ближайших недель, сообщает Klitschko-brothers.com.
"Рад сообщить, что Усик и Чисора договорились о проведении боя в апреле, - заявил сопромоутер украинского боксера Эдди Хирн. - Поединок состоится на пару недель позже, чем мы планировали изначально. У нас будут три потенциально больших поединка в супертяжелом весе, которые пройдут в Великобритании".
Ранее сообщалось, что Сиренко сразится с боксером, которого нокаутировал Усик.