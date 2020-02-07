Олимпийский чемпион подпишет контракт с промоутером Ломаченко

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Пятница, 07.02.2020
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14:32 Сегодня Телеграф allboxing.ru

Новости спорта:Тони Йока готовится к подписанию контракта с Top Rank,

Чемпион Олимпиады-2016 в супертяжелом весе Тони Йока находится на завершающей стадии переговоров о подписании контракта с промоутерской компанией Top Rank, сообщает ESPN.

Как заявил глава Top Rank Боб Арум, дебют Йоки в США состоится в самое ближайшее время, скорее всего в марте.

Напомним, что 27-летний Йока в 2018 году был дисквалифицирован на один год за пропуск трех допинг-тестов в течение 12-месячного периода. Он вернулся на ринг летом, одержав с тех пор две быстрые победы над Александром Дмитренко и Михаэлем Валлишем.

Ранее скандальный боксер Миллер подписал контракт с Top Rank.

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Бокс, Боб Арум, Top Rank, Новости бокса, Тони Йока.
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