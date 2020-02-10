Наследие легенды: Сын Холифилда вырубил соперника в первом раунде (Видео)

Новости спорта:Эван Холифилд выиграл свой третий в профессиональной карьере поединок.

Сын легендарного Эвандера Холифилда – 22-летний Эван Холифилд (3-0, 3 КО) выиграл свой третий в профессиональной карьере поединок.

Холифилд-младший вышел в ринг во Флориде, где в рамках 4-раундового поединка в первом среднем весе дрался с 32-летним Тревисом Неро (1-6, 1 КО).

Бой продлился меньше половины первого раунда – всего 88 секунды. За это время Холифилд трижды отправил соперника на настил ринга и после третьего падения Неро судья остановил поединок:

Напомним, в дебютном поединке Холифилд-младший снес соперника за 16 секунд.