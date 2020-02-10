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"Безрассудство": тренер Ригондо назвал причины поражения в бою с Ломаченко

"Безрассудство": тренер Ригондо назвал причины поражения в бою с Ломаченко
10:51 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Ронни Шилдс заявил, что Гильермо Ригондо был слишком мал для боя с Василием Ломаченко.

Тренер чемпиона в двух весовых категориях Гильермо Ригондо (20-1-0, 13 KO) Ронни Шилдс уверен, что его подопечный не должен был выходить в ринг против Василия Ломаченко (14-1-0, 10 KO).

Бой с украинцем прошел в декабре 2017 года, после 6-го раунда кубинец отказался продолжать поединок.

По словам тренера, он был слишком мал для Ломаченко, поэтому соглашаться на такой поединок было безумием.

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"Боксировать с Ломаченко не было объективным решением. Это было безрассудством. Безумием. Я об этом говорил с ним еще тогда. Он говорил: "Я знаю, знаю". Тогда он слушал всех, кроме себя. Гильермо ни при каком раскладе не должен был выходить на тот бой. Он слишком мал", - цитирует Шилдса Boxingscene.

Ранее сообщалось, что Ригондо завоевал титул WBAРигондо завоевал титул WBA в легчайшем весе.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Ронни Шилдс.
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