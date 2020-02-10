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Арум: Уайлдер совершенно не умеет боксировать

Арум: Уайлдер совершенно не умеет боксировать
14:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Боб Арум высказался о навыках непобежденного чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

Американский промоутер Боб Арум высказался о навыках непобежденного чемпиона WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО). В комментарии порталу WBN промоутер заявил, что «Бронзовый бомбардировщик» совершенно не умеет боксировать.

«Я еще никогда не видел парня, который обладает столь разрушительной силой в одном ударе. Я не припомню ничего подобного. И на этом стоит сделать акцент, учитывая тот факт, что он не знает, как боксировать. Он ужасный боксер.

Он демонстрирует всем, как на самом деле не нужно боксировать. Но у него есть эта правая рука, которая подобно лазеру. Она всегда отыскивает самые уязвимые части в анатомии оппонента».

Свой следующий бой Уайлдер проведет против Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО).

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Бокс, Боб Арум, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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