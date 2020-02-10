Чиновники хотят забрать квартиру украинского боксера

Новости спорта:Виктор Выхрист лишится служебного жилья из-за перехода в профессионалы.

В Кременчуге местные чиновники готовятся отобрать государственную стипендию и квартиру у боксера Виктора Выхриста, поскольку тот перешел в профессионалы.

Управление молодежи и спорта вынесло на сессию Кременчугского городского совета решение о лишении Выхриста стипендии в размере 6 тысяч гривен в месяц.

Деньги предложили распределить между тремя другими спортсменами. Также из-за невыполнения ряда условий боксера лишат служебной квартиры.

Добавим, что боксер получал жилье при условии, что 10 лет будет тренировать детей в детско-юношеской спортивной школе и будет представлять Кременчуг на украинских и международных турнирах.