Скачать
Вторник, 11.02.2020
Бенито сотворил шедевр в дебютном матче за Динамо (Видео)
Бенито сотворил шедевр в дебютном матче за Динамо (Видео)
Усик получил травму в тренировочном лагере
Усик получил травму в тренировочном лагере
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Лунин стал героем матча Сегунды: все действия украинца (Видео)
Лунин стал героем матча Сегунды: все действия украинца (Видео)

"Один из лучших": Уайлдер рассылался в комплементах Фьюри

"Один из лучших": Уайлдер рассылался в комплементах Фьюри
08:42 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от реванша с британцем Тайсоном Фьюри.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от реванша с британцем Тайсоном Фьюри.

"Хочу закончить карьеру, когда стану лучшим из всех, кто когда-либо выступал в хэвивейте. В данный момент я стараюсь порадовать своих болельщиков отличными выступлениями в ринге. Все мы - замечательные спортсмены.

Победа над Фьюри позволит мне уверенне чувствовать себя в боях с другими боксерами. Думаю, что Тайсон является одним из лучших боксеров современности. Я рад, что он принял мой вызов. Не хочу боксировать с кем-то другим, пока не проведу бой с Фьюри. Наша битва с Тайсоном еще не завершена до конца", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Арум: Уайлдер совершенно не умеет боксировать

Напомним, что первый бой между Уайлдером и Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. Реванш Уайлдер - Фьюри пройдет 22 февраля в США. На кону будет стоять титул по версии WBC в супертяжелом весе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Из-за сильного ветра футболисты минуту не могли справиться с мячом (Видео)
02 Лунина включили в сборную тура Сегунды
03 У Пеле обострилась депрессия
04 Свитолина: Я впервые в Хуахине и я в предвкушении от турнира
05 На чемпионате мира по биатлону смешанную эстафету побегут Пидручный и Прима
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь