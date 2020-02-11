"Один из лучших": Уайлдер рассылался в комплементах Фьюри

Новости спорта:Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от реванша с британцем Тайсоном Фьюри.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от реванша с британцем Тайсоном Фьюри.

"Хочу закончить карьеру, когда стану лучшим из всех, кто когда-либо выступал в хэвивейте. В данный момент я стараюсь порадовать своих болельщиков отличными выступлениями в ринге. Все мы - замечательные спортсмены.

Победа над Фьюри позволит мне уверенне чувствовать себя в боях с другими боксерами. Думаю, что Тайсон является одним из лучших боксеров современности. Я рад, что он принял мой вызов. Не хочу боксировать с кем-то другим, пока не проведу бой с Фьюри. Наша битва с Тайсоном еще не завершена до конца", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, что первый бой между Уайлдером и Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. Реванш Уайлдер - Фьюри пройдет 22 февраля в США. На кону будет стоять титул по версии WBC в супертяжелом весе.